Mertens, l'eroe ritrovato ora fa tremare i tifosi

30/11/2021 12:11

Tra le sorprese più belle della magica serata di Napoli-Lazio c'è stata la prova di Mertens. Due gol alla Maradona nel giorno dedicato al Pibe e nello stadio che porta il suo nome. Il belga non ha fatto rimpiangere Osimhen ed ora che è guarito dai problemi fisici potrebbe essere l'arma in più per Spalletti. Per i tifosi era un idolo prima e lo è ancor di più adesso ma le voci di mercato buttano acqua sul fuoco dell'entusiasmo. Sembra improbabile che il Napoli intende esercitare l'opzione per il rinnovo, il rischio che vada via gratis a fine stagione è elevato tra i rimpianti dei tifosi “Ieri Insigne, oggi Mertens… c’è sempre qualcosa di cui dobbiamo preoccuparci”, o anche: . “Un Mertens che gioca a livelli da fuoriclasse e continua a fare la differenza a suon di gol merita un riconoscimento… Giusto che a fine campionato venga premiato con un rinnovo soddisfacente!”.