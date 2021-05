Marchegiani nella bufera: assolve Irrati e Calvarese

Meriterebbe un biglietto di ringraziamento da parte di Irrati e Calvarese Luca Marchegiani. L?ex portiere della Lazio e delal Nazionale è stato tra i pochi a prendere le difese dell'arbitro e del varista di Juventus-Inter parlando a Sky e definendo il primo “il migliore al mondo”.e il secondo "bravo".

Queste le parole in tv di Marchegiani

“Dal vivo ho avuto l’impressione che Cuadrado avesse cercato il rigore su Perisic. Non so quando deve o non deve intervenire il Var, ma secondo me ci dobbiamo mettere d’accordo su un aspetto: Irrati è considerato il migliore al mondo al Var, quindi non è che la partita non sia stata considerata. Secondo me, inoltre, Calvarese è un bravo arbitro. Sabato semplicemente ha sbagliato partita, probabilmente secondo me è stato influenzato da quanto era accaduto prima. Vedendo il contatto dalle immagini, è complicato dire che non c’è in assoluto”.