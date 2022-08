Lukaku ko, Biasin ha soluzione ma i tifosi rimpiangono il no sul mercato

28/08/2022 15:18

La notizia dell'infortunio di Lukaku non ha mandato nel panico tutti i tifosi nerazzurri. C'è chi come Fabrizio Biasin, dopo essersi ripreso dallo choc iniziale, la prende con filosofia e offre la soluzione scrivendo su twitter

Con Lukaku ko, tocca agli altri (sono lì per questo): la scorsa stagione le alternative erano Correa e Sanchez, quest’anno sono Correa e Dzeko. Poche lagne e fuori i maroni (detto in francese).

Fioccano le reazione e scatta nei tifosi il rimpianto del mancato arrivo di Dybala: "E qui ritorna fuori l'utilità di aver avuto un certo Dybala" oppure: "Però abbiamo sputato su Dybala che non serviva..." e ancora: "parli di coloro che non hanno toccato pallone con la Lazio?! Parli di coloro che hanno fatto un’azione su 3 partite?! Parli di loro?" e poi: "Caro Biasin questo era il motivo per cui dovevi prendere Dybala . I giocatori di talento vanno sempre presi soprattutto a parametro zero. Ora ci troviamo con Correa che non segna mai e Dzeko ex giocatore . Male male quest’anno"

C'è chi osserva: "Sono poche 4 punte !! Suning vergognosi ci stanno affossando!! Bisogna cacciare il grano" e anche: "l'Inter è prigioniera di un mercato centrato su Lukaku e, per ora, totalmente sconclusionato" e poi: "E chi l’ha detto che è un problema? Forse il problema rispetto alla passata stagione è proprio il belga" e infine: "L’anno scorso le riserve di Dzeko e Lautaro erano dzeko e lautaro perché Correa e Sanchez erano perennemente rotti, vediamo quest’anno".