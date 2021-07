Lineker: Inglesi, non dovete farlo agli italiani in finale

08/07/2021 22:09

Dopo aver "acceso" gli animi, stigmatizzando ad esempio le "sceneggiate" di Immobile (ma tacendo sul clamoroso tuffo di Sterling valso la vittoria sulla Danimarca in semifinale), Gary Lineker prova a gettare acqua sul fuoco delle polemiche e promuove il fair play in vista della finale di Euro 2020 tra la sua Inghilterra e l'Italia. L'ex centravanti dei Leoni inglesi, capocannoniere a Messico '86, rivolge un vero e proprio appello ai suoi connazionali dopo la vergognosa 'figuraccia' in semifinale proprio contro la Danimarca.

Italia-Inghilterra, l'appello di Lineker

Attraverso il suo seguitissimo profilo Twitter, l'ex attaccante - oggi apprezzato opinionista formula un'accorata richiesta ai suoi connazionale, in particolare a quelli che riusciranno ad accaparrarsi i biglietti per la finale di Wembley:

"Se sei abbastanza fortunato da ottenere un biglietto per la finale, per favore, non fischiare l'inno italiano. Sarebbe maleducato e irrispettoso. Vale la pena ascoltarlo".

In semifinale, infatti, l'inno alla Danimarca è stato sonoramente fischiato, comportamento deplorevole che ha fatto il giro del mondo.