Lapo Elkann scatena i social: “Giù le mani”

22/06/2021 20:15

La scelta dei giocatori della nazionale italiana in merito al movimento Black Lives Matter continua a far discutere. Prima della gara con il Galles, solo cinque degli azzurri schierati dal ct Roberto Mancini ha deciso di aderire alla protesta simbolica inginocchiandosi prima del match con la formazione britannica. Una decisione che ha fatto discutere moltissimo, tra quelli che avrebbero voluto una partecipazione collettiva e quelli che invece hanno criticato anche la scelta dei “cinque”.

Il tweet di Lapo Elkann

Nella polemica interviene anche Lapo Elkann che mostra il suo totale supporto per i giocatori della nazionale azzurra sulla propria pagina Twitter: “La nazionale sta giocando un bellissimo europeo e sono ragazzi perbene. Tutti. Giuù le mani dai nostri giocatori con politici e pseudo influenze che dicono cosa devono o non devono fate prima del fischio di una partita. Nel momento del bisogno la nazionale ha supportato la nostra campagna raccolta fondi per le famiglie in difficoltà senza pensarci. Si sono messi in campo subito. Dalla parte degli azzurri”.

La reazione dei social

La posizione dei tifosi sembra essere vicina a quella di Lapo come testimonia il messaggio di Sergei: “Sono completamente d’accordo con te, non si perde occasione per strumentalizzare qualsiasi cosa, si vuol buttare tutto in politica” e ancora: “Lasciamo la nazionale pulita da politica e quant’altro. Fateci godere il calcio senza rotture di scatole”.