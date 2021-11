La rabbia dei tifosi del Milan: Capita sempre, non è possibile

Come il Natale il 25 dicembre, i bagni a mare d'estate e tutte le altre certezze possibili è arrivata anche oggi la cattiva notizia dall'infermeria per i tifosi del Milan. Poteva forse uscire una lista di convocati senza sorprese? Impossibile. Stavolta a saltare la partita di oggi con la Fiorentina è Tomori, per una botta all’anca rimediata dal difensore nel corso della rifinitura. Il difensore si va aggiungere a Rebic e Calabria e per i tifosi del Milan è la conferma di una vera maledizione.

Fioccano le reazioni: “E questo sarebbe l’anno del Milan? Ma per favore”. Qualcuno è preoccupato: “Con una semplice botta, in un mondo normale, con l’Atletico o al massimo col Sassuolo Tomori è in campo. Chissà come mai invece siamo tutti sicuri che non sarà così”. Altri non si spiegano gli infortuni in serie: “Si gioca ad alti ritmi, non si può negare. Si gioca in maniera ininterrotta e gli infortuni ci sono in ogni squadra ma nel Milan non è un caso, è una costanza di ogni settimana”. Un tifoso si rammarica di non poter neppure chiamare in causa fattori esterni: “Stavolta non possiamo nemmeno prendercela con la pausa per le nazionali: Rebic e Tomori out dopo due settimane passate ad allenarsi a Milanello“. Mentre un tifoso nerazzurro infiltrato punge: “Tomori a casa, però che la Fiorentina giocherà con Panariello e Pieraccioni come centrali non lo dicono”.