Juventus, i tifosi non perdonano Vlahovic e lo cancellano

12/11/2022 20:46

Anche domani, la Juventus dovrà fare a meno di Dusan Vlahovic. Lo ha annunciato, senza girarci troppo intorno, Massimiliano Allegri nella conferenza di presentazione della gara casalinga contro la Lazio di Maurizio Sarri.

La motivazione "non se la sente e non può darci una mano" espressa dal tecnico bianconero arriva come un messaggio durissimo per i tifosi della Vecchia Signora che, sui social, si scatenano contro l'attaccante serbo, per molti già con la testa al mondiale e senza alcuna voglia di rischiare con la maglia della Juventus.

La protesta monta in pochi minuti e porta in tantissimi a voler anche fare a meno dell'ex Viola. C'è chi scrive: "Unpopular opinion Se al posto di Vlahovic ci fosse stato Di Maria avreste già chiesto la sua testa". C'è chi se la prende con Allegri e la dirigenza: "Quindi l'ultima di Vlahovic è stata l'ultima in carriera con la maglia della Juve. Grazie Allegri e Agnelli", e anche: "Colpa della società lo hanno permesso a Pogba, poi agli Argentini ora a Vlahovic. Giusto così ma occhio al karma Dusan".

Ma la gande maggioranza dei tifosi mette nel mirino l'attaccante: "Vlahovic andrebbe messo fuori rosa", "Si dice che Vlahovic non se la senta. Poverino. Che ne pensate? Io rescinderei lunedì mattina così va al mondiale tranquillo. Non abbiamo bisogno di questa gente qua", "Vlahovic non se la sente povera stellina. Prossimi 30 giorni. Forza Brasile, Svizzera e Camerun", "Meglio...senza il coniglio serbo si e' sempre vinto,chi non vuole giocare fuori dai cog....", "Auguro a Vlahovic di fare tantissimi goal al mondiale, così con la finestra di mercato di gennaio lo possiamo vendere al doppio che l’abbiamo pagato!".