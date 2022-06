Juve, stavolta il probabile addio non fa piangere nessuno

18/06/2022 09:14

Quando Dybala e Chiellini, nell'ultima gara all'Allianz contro la Lazio, alla penultima giornata, fecero il giro di campo per salutare quel pubblico che non sarebbe stato più il loro la commozione si tagliava a fette. Nei giocatori come nei tifosi. Non si verseranno lacrime invece per un altro addio che si avvicina in casa Juventus.

Adrien Rabiot avrebbe chiesto la cessione e la società sembra intenzionata ad accontentarlo.

La scelta del francese di lasciare Torino sembra non trovare resistenza da parte dei tifosi della Juventus. In tanti lo avevano già scaricato bollandolo come un giocatore su cui non puntare in chiave futura. “Rabiot ha chiesto la cessione alla Juve: è ufficiale il 18 giugno è il nuovo Natale”, scrive Paolo. E i commenti di questo tipo sui social bianconeri sono tanti: “Se la mamma di Rabiot ci dice chi lo vuole, lo consegnamo noi a spese nostre”.