Juve: Rivelazioni Buffon su Sarri scatenano la polemica sui social

23/11/2021 09:02

Non ha detto proprio tutto, non ha fatto nomi e cognomi ma è stato quantomai esplicito Gigi Buffon nello spiegare il flop di Sarri alla Juventus. A Tiki-Taka l'ex portiere bianconero ha confessato:

"Il mister da noi ha avuto tantissime difficoltà perché già all’inizio ha avuto dei piccoli attriti con qualcuno. Non è scoccata la scintilla. Dopo un mese, si è accorto che il tipo di lavoro che era abituato a fare avrebbe dovuto rivederlo e avrebbe dovuto cercare di mediare. E per uno come lui mediare è un qualcosa di avvilente. Non aveva quell’entusiasmo che di solito uno come lui ha"

Parole che hanno scatenato un dibattito sui social: "Alla fine ha fatto la fotografia di Sarri.Avanti con il suo gioco, senza capacita' di valutazione della rosa a disposizione prima di firmare il contratto, a costo di far fuori dal progetto 3 o 4 giocatori (come sta avvenendo nella Lazio),scarsa malleabilita' e colpa degli altri" o anche: "Cose che erano chiare fin da subito, erano evidenti. Adesso sta venendo fuori tutto"

C'è chi scrive: "Buffon svela il segreto di Pulcinella su Sarri alla Juve, autogestione dello scudetto era evidente a tutti gli avvezzi,cosa che in modo più soft successe l'anno prima al Chelsea per parola di Zola. Capita non tutti i matrimoni escono con il buco,questo non era nemmeno da farsi" oppure: "Errore di chi lo ha preso, suo che ha accettato e di chi dal day one gli ha messo i bastoni tra le ruota. Se si fosse tenuto un comportamento più professionale da ogni “parte” oggi parleremo di altro" o anche: "Di quali attriti parla Gigi? Anche se me li immagino. Con lo staff? Con Agnelli? Con i giocatori? Per cosa? Non lo sapremo mai con certezza"

C'è però anche chi difende Sarri: "Eh beh, che fossero bambini dell'asilo i calciatori non vi sono mai stati dubbi. La colpa unica è della società, figlia del mancato arrivo di Guardiola, di improvvisazione. Per ego di Agnelli pure abbiamo rinunciato a Conte il traditore. Inutile prendersela con Sarri" e infine: "Conferme ulteriori anche da parte di Buffon su quanto siano stati infami alcuni elementi nei confronti di Sarri"