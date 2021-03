Juve, Ravezzani: Il ragazzo si è montato la testa

29/03/2021 09:28

E' vero che vanno di moda gli anziani, basti pensare a Ibrahimovic o a Ronaldo ma anche ad altri sport dove continuano ad essere protagonisti atleti over 35 ma è giusto forzare le cose quando l'anagrafe non lo consentirebbe? Oggi si legge sui giornali che Buffon si è sentito poco coinvolto in questa stagione alla Juventus e pensava di fare qualche presenza in più. Verso l'addio ai bianconeri per fare il titolare, ma cerca un top club altrimenti valuta lo stop.

Ravezzani attacca Buffon

Per Ravezzani il portiere della Juve sbaglia e lo scrive con un post ironico su twitter

Il ragazzo si è montato la testa

La replica dei tifosi sui social

Fioccano le reazioni via web: "Come tutti è sempre difficile attaccare gli scarpini a muro. Ma ad un certo punto lo devi fare anche per amor proprio. Per me è il portiere più forte del mondo e forse della storia del calcio, però è arrivato il momento..." o anche: "Io non credo che possa esistere un momento in cui qualcuno debba smettere di divertirsi. Avere la voglia di giocare a pallone, senza curarsi di soldi o brutte figure, è quello che accumuna tutti quelli che amano giocare a calcio. "Buon divertimento Gigi", è quello che gli direi".

