Juve, Marchisio al veleno su twitter: che polemica sul web

24/05/2023 09:31

Violento sfogo di Claudio Marchisio dopo l'ultima penalizzazione di 10 punti per la Juventus. L'ex centrocampista bianconero scrive su twitter: "Dopo questo lunedì, abbiamo la piena certezza che il nostro campionato è diventato peggio delle “opinioni da bar”. Abbiamo fatto vivere al mondo del calcio quanto siamo poco credibili. Da una parte abbiamo visto una grande squadra (il Napoli) che torna allo scudetto dopo anni, con un gioco magnifico. Dall’altra la lotteria dei punti tolti , poi dati e poi ritolti in mesi di campionato, con squadre che si giocavano vari obiettivi e che non hanno reso questo campionato credibile. Non toglie le lacune di una squadra, Juventus , da inizio anno poco convincente e senza identità. Però ricordiamoci che i punti conquistati in campo in questo anno assurdo, non c’entrano nulla con quello che sta succedendo al di fuori. Poi leggi sentenze che tutelano soggetti che erano fuori dal campo e invece chi era in campo ne subisce di più. TEMPI E METODI COMPLETAMENTE SBAGLIATI

Fioccano i commenti: "Come puoi dire che quanto succede nei tribunali non c’entra con i punti in campo? Con che budget fasullo (per il FPF) hai speso follie per rinforzare la squadra? L’Inter deve vendere i big e voi sparate 50 milioni per Bremer. Buoni tutti così" e poi: "Aggiungiamo che lo schifo vero con le plusvalenze è proprio quello del Napoli con Osimhen" e ancora: "I punti c’entrano eccome. Senza plusvalenze farlocche Bremer sarebbe all’Inter invece che alla Juve. Ad esempio.

E visto che va avanti da anni i campionati falsa sono stati tanti, non solo questo"

C'è chi scrive: "No certo, ciò che han fatto "fuori dal campo" serviva per andare a fare la spesa, mica per costruire squadre in grado di vincere "sul campo". Ok" e anche: "Punti conquistati in campo grazie ad illeciti sportivi,truccare i bilanci con plusvalenze fittizie ha consentito alla Juve di prendere gente come Bremer, Vlahovic,pagare stipendi come quelli di Rabiot,Di Maria e CR7 senza che avesse i requisiti e la forza economica per farlo" e infine: "Siamo sempre lì .accontentati di questi 10 punti. Senza quelle manovre tu i vari vlahovic, di Maria, Pogba, Bremer, chiesa te li sognavi..ora aspettiamo l altra sentenza..prega di stare in serie A".