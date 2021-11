Juve, l'esito degli esami scatena i social

18/11/2021 19:43

Ora è ufficiale, gli esami a cui si è sottoposto Paulo Dybala non hanno evidenziato alcuna lesione, ma un semplice affaticamento. A rivelarlo è la stessa Juventus, con un comunicato ufficiale sul proprio sito:

Gli accertamenti diagnostici a cui è stato sottoposto questa mattina Paulo Dybala presso il JMedical hanno escluso lesioni muscolari e confermato l’affaticamento al muscolo tibiale posteriore diagnosticato in nazionale, attualmente in via di risoluzione. Le sue condizioni verranno monitorate quotidianamente.

Resta dunque in fortissimo dubbio la presenza della Joya nella gara contro la Lazio valida per la tredicesima giornata di Serie A. Una situazione che non è andata giù ai tifosi bianconeri, che sui social non hanno mancato di sfogarsi. C'è chi scrive: "Dybala ma si è fatto ancora male sto qui??? Un pagliaccio...", e ancora: "Questo al minimo infortunio esce piangendo dal campo, poi come come succede molto spesso l'infortunio si riduce a nulla di serio, o è una sorta di pretattica, o è lui che mentalmente è molto fragile", "Ma quale rinnovo, è di cartapesta!", "Dybala detto ormai Swarovski....delicaaaaato".