Juve-Inter: Dopo referto ispettori Figc è bufera sull'arbitro Massa

06/04/2023 10:10

Gli ispettori federali scrivono che le offese razziste nei confronti di Lukaku sono cominciate molto prima del rigore e hanno riguardato la maggioranza della curva Juventus. Una ricostruzione che se confermata, secondo Giovanni Capuano di Panorama, mette in seria discussione il ruolo dell’arbitro Massa e il suo modo di gestire il finale di Juventus-Inter. Fioccano le reazioni: "A questo punto la domanda è d'obbligo: xchè Massa non ha fermato l'incontro?!" oppure: "ove erano Gli ispettori... Cuando Ibra fu insultato la Partita intera, kessie vs Lazio. Maignan vs Juve.... Stankovic a Roma?".



C'è chi scrive: "È vero che è previsto anche questo…ma l’arbitro deve principalmente badare al gioco in campo. Semmai è il 4^ uomo (molto più libero da impegni) che dovrebbe avvisarlo in tempo via auricolare" e anche: "L’arbitro ha sbagliato, ma non è da crocefiggere perché seguiva le azioni in campo. Il buonsenso richiede però che Lukaku non venga squalificato" e poi: "Un plauso alla solerzia ed all'udito degli ispettori federali. Bravi. Saranno sicuramente diversi rispetto a quelli che pochi giorni fa non sentirono gli "zingaro" a Vlahovic e Kostic a San Siro o a quelli che non sentirono gli ululati razzisti a Kean a Cagliari"e infine: "Speriamo sia l'inizio di un nuovo percorso e parte sempre a quanto pare da casa Juventus:fuori per sempre dagli stadi questi imbecilli! Ma della curva a San Siro che ha dato dello zingaro per tutta la partita a Kostic e Vlahovic cosa diciamo?".