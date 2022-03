Juve, ancora una vittoria ma i tifosi hanno una paura

06/03/2022 20:12

La Juventus non si ferma. La squadra di Massimiliano Allegri conquista un successo importante contro lo Spezia al termine di un match in cui non ha di certo brillato. E’ bastato un gol di Morata per superare la squadra di Tiago Motta ma nel secondo tempo i bianconeri hanno faticato tantissimo per riuscire a conservare il risultato.

Juve: prestazione da dimenticare

I tifosi della Juventus si tengono stretto il risultato che vale i tre punti e un’assicurazione importante sulla zona Champions soprattutto dopo la sconfitta dell’Atalanta. In un momento in cui i bianconeri devono fare i conti con gli infortuni sembra andare bene così: “Primo tempo accettabile, secondo indecente, osceno, mai vista una cosa del genere - scrive Marco - dominato dallo Spezia in casa nostra. Zero palle giocabili per Vlahovic, uno strazio inenarrabile”. E ancora: “La media gol di Vlahovic ha già cominciato ad abbassarsi (non per colpa sua), purtroppo c’è rischio di rovinare anche un fuoriclasse de genere”.

Juve: tifosi all’attacco di Rabiot

Ancora una volta a finire nel mirino dei tifosi è Adrien Rabiot. Il calciatore francese sembra essere diventato l’anello debole della squadra e soprattutto il bersaglio numero uno dei tifosi: “Io vorrei capire perché Rabiot gioca sempre ma soprattutto in quel ruolo, davvero non c’è nessuno da mettere al suo posto? Palesemente fuori posto e fuori dal mondo”.