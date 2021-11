Italia, tifosi contro l'assente: Non convocatelo più

16/11/2021 20:37

Con le sue dichiarazioni nel giorno dopo il pareggio che costringe gli Azzurri a giocarsi la qualificazioni ai prossimo mondiali ai playoff di marzo, Ciro Immobile, scatena la rabbia dei tifosi. L'attaccante della Lazio ha infatti ammesso di aver messo nel mirino la gara con la Juventus per il rientro dopo l'infortunio che lo ha costretto al forfait nelle due sfide della Nazionale con Svizzera e Irlanda del Nord.

Queste le sue dichiarazioni a margine della persentazione dell'evento Fratelli Tutti:

Purtroppo ho riportato questa piccola lesione al polpaccio. Abbiamo aspettato che svanisse l'edema per effettuare gli esami. Playoff? Non ci voleva questo passo falso. Non sarà semplice giocarsi il Mondiale a marzo ripensando a ciò che è successo contro la Svezia nel 2017. Ci sarò contro la Juve? Speriamo. Ci proviamo.

Sui social, i tifosi non perdonano. C'è chi scrive: "Ci avrei giurato che con la Juve ci sarebbe stato" e ancora: "Spero che queste persone non vengano più chiamate in Nazionale". Qualcuno ironizza: "Il resuscitato".

Ma in tanti si schierano con il centravanti: "Se aveva un edema e si è scoperto poi una piccola lesione ci sta che con 2 settimane possa recuperare in extremis" e ancora: "Neanche tifosi come voi meritano la nazionale ma solo la propria squadretta", "Quando scrivete giusto per farlo e “screditare” le persone. Immobile la prima volta saltò Bologna e questa volta avrebbe giocato zoppo pur di essere presente".