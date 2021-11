Ironia web su scandalo Juve: C'è anche Montalbano nella serie tv?

La notizia della perquisizione della Gdf nella sede della Juve, che ha portato alla luce un possibile scandalo sul caso plusvalenze per movimenti di circa 50 milioni di euro, con Agnelli, il vice presidente Pavel Nedved, l’ex responsabile dell’area sportiva Fabio Paratici più altri tre del commerciale indagati per falso in bilancio ha scosso il mondo del web.

Il web è un fiume in piena: "Nooo figurati.... la Juve ha un bilancio sanissimo, non ha debiti, ti pare che inventano plusvalenze o che magari provano ad inventarsi un nuovo campionato per aumentare i ricavi e non saltare per aria come la Superlega. Ma dai!!!" e ancora:: "Un falso in bilancio, per una società quotata in Borsa è un'accusa molto grave, non è come ricattare gli arbitri, si sconfina nel penale, si va' in galera. La Consob non è la CO.VI.SOC, ovvero non è paperopoli".