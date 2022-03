Inter, tifosi furiosi con Simone Inzaghi

19/03/2022 20:20

L'Inter non va oltre l'1-1 in casa contro la Fiorentina e i tifosi puntano il dito contro Simone Inzaghi. Sul banco degli imputati, il tecnico nerazzurro ci finisce principalmente per le sostituzioni con l'ormai usuale cambiodi Lautaro Martinez che manda su tutte le furie il tifo della Benamata.

Sui social c'è chi scrive: "Bene, facciamo riposare Lautaro 24 anni per l'Argentina. Limone!!! Limone!!!! Quando ca**o lo recuperi se lo togli sempre!!!" e ancora: "Lautaro la prossima volta che ti sostituisce dagli una testata a questo mediocre che abbiamo in panchina. Tornatene alla Lazio".

I commenti sono una mezza infinità: "Ma questo somaro è obbligato per contratto a sostituire Lautaro ogni ca**o di volta?", chiede qualcuno, oppure: "Ma Lautaro perché Simone? Pure tu però ci stai mettendo del tuo ultimamente", "Togliere due prime punte per mettere due seconde punte, te lo vietano pure all’oratorio".

E ancora: "L'unica cosa buona di Inzaghi é stata la relazione con la Marcuzzi", "Inzaghi ti avevo sopravvalutato. Sei inadeguato", "E dopo intensità, schemi di gioco, possesso palla e mentalità che ci aveva dato Conte, siamo tornati alla viva il parroco", "Senza Idee e senza Fame!!!!! Inzaghi Out!".