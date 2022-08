Inter: Scoppia il caso-Lukaku, è polemica sul web

27/08/2022 11:00

Che fine ha fatto l'Inter? La serata horror dell'Olimpico con la Lazio ha fatto venire dubbi pesanti anche su chi sembrava una granitica certezza. Ovvero Romelu Lukaku. Ad innescare il fuoco di fila del web è Fabio Ravezzani. Il direttore di TeleLombardia scrive su twitter

L'Inter pare impaurita, fatalista. Lukaku è l’ombra del trascinatore di due anni fa. Deve lavorare molto per tornare. Aggiungo che la Lazio contro il Torino era stata decisamente deludente. Dominata a lungo dai granata e poco incisiva in attacco. Per questo non ho capito la mossa impaurita di Inzaghi che ha tolto Calha e messo Gagliardini. Una decisione che ha tolto sicurezza alla squadra.

Fioccano le reazioni: "Lukaku a mio avviso non sarà il trascinatore di 2 anni fa. Conte giocavo col baricentro più basso per favorire le ripartenze dove Lukaku è determinante. Inzaghi gioca diversamente", oppure: "Lukaku e’ stato devastante solo nell’Inter di Conte , proprio perché il mister sapeva sfruttare l’enorme potenziale in campo aperto , Inzaghi prenda nota" e ancora: "Fosse lukaku il problema, è l’allenatore che è scarso, cross testa goal. Ci siamo sorbiti Dzeko tutto anno scorso abbiamo perso il campionato e ieri con i cambi ha rimesso la stessa squadra".

C'è chi scrive: "Non tutte le squadre si consegnano all'Inter come ha fatto lo Spezia" oppure: "L'Inter si è limitata ad un giro palla sterile fino alla trequarti per rinculare con passaggi ai centrali di difesa. Senza creare occasioni d’attacco rilevanti. Ha rinunciato alla tua fantasia ( Chala) per limitare quella altrui. Male" e infine: "Aggiungo che ieri sera, a parte Lautaro e Dumfries, tutta la squadra era sottotono e ciò non va bene. Manca qualcosa. Non si può ridurre tutto alla condizione fisica, qui anche il fattore mentale incide fortemente".