Inter: Le critiche di Bergomi a Inzaghi scatenano i tifosi sui social

28/08/2022 11:05

Come l'anno scorso: l'Inter crolla all'Olimpico contro la Lazio ma se nella passata stagione c'erano tanti rimpianti per come era andata la gara, stavolta la sconfitta è stata netta e meritata. Nell'occhio del ciclone ci è finito Inzaghi, criticato anche da Bergomi. Alla Gazzetta l'ex capitano nerazzurro sintetizza così gli errori commessi dal tecnico

"Calhanoglu è mancato, mai togliere Dumfries e Lukaku. Serve saper leggere i momenti come accadeva con Conte"

Fioccano le reazioni su twitter: "Ho visto questo: lo Special One ha preso per il naso Hortomuso e gli ha dato una lezione di strategia e tattica avendo forze inferiori. Inzaghi spero abbia visto la gara e capito che si può cambiare modulo e gestire di conseguenza i cambi per vanificare le mosse dell'avversario", oppure: "Dovremmo vedere i migliori in campo e non che Inzaghi ogni partita faccia invenzioni alla Gagliardini. Bellanova stia bello seduto in panchina e venga utilizzato quando siamo a risultato consolidato. Basta esperimenti!"

C'è chi scrive: "Si può anche perdere con chiunque ma mai e dico MAI avere paura! Il tuo modulo/gioco non va snaturato, sono gli altri che devono preoccuparsi dei tuoi giocatori" e ancora: "Il problema è che non impara dagli errori, non cresce e non fa crescere i giocatori. Mediocre" e infine: "un disastro coi cambi, la bravura di un allenatore sta nel saper leggere la partita".