Inter: La rabbia dei tifosi trova sfogo, trovato capro espiatorio

26/02/2022 10:28

Era stata esaltata con toni entusiastici neanche due mesi fa: elogi da destra e da sinistra per l'Inter che aveva chiuso il mercato di gennaio con Gosens e Caicedo, ma in attesa di vedere all'opera l'ex Atalanta l'altro pupillo di Inzaghi per ora sta dando davvero poco alla causa. Impalpabile ieri nello spezzone finale della gara col Genoa, i tifosi non si danno pace e si sfogano sui social: "Caicedo è quel campione che è un misto tra Ferrante e Rocchi. Come rendimento e utilità. Però chi l’ha preso (mentre da quelli là arrivava Vlahovic) è masterclass" o anche: "Caicedo ha toccato 3 palloni sbagliandone 2..." oppure: "Caicedo si muoveva come una di quelle papere che scappa quando viene rincorsa da un bambino sovrappeso".

Il web è un fiume in piena: "Ma mi chiedo a sto punto se invece di prendere Caicedo non avremmo potuto trattenere Satriano e provargli a dare fiducia, tanto per quello che sta facendo lui..." e ancora:

"Avrei accettato di perdere lo scudetto contro una Juve che per quanto non allenata ha pur sempre una rosa non del tutto mediocre ma se lo perdi contro PIOLI o SPALLETTI sei pregato di prendere Caicedo e Correa e di tornare alla Lazio" oppure: "se è quello di ieri sera è l’acquisto più inutile della storia dell’Inter, spero sia solo in fase di ambientamento"

Arrivano giudizi impietosi: "Mai visto un giocatore così fuori forma !!Sembra un cinghiale ubriaco" o anche: "Per Caicedo il sv è un onore! Quei tre o quattro palloni che ha toccato li ha sempre regalati agli avversari sbagliano anche tocchi semplici".

In pochi lo difendono: "Io a Caicedo non riesco ancora a dire nulla perché qui vi pensate che tutti hanno una bacchetta magica e vi fanno uscire i gol, ricordiamoci sempre che parliamo di un attaccante che è fuori condizione e che ha giocato solo 10 minuti ieri, DIECI. E voi già criticate, tempo al campo"