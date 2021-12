Inter, i tifosi si esaltano sui social e scelgono il nuovo eroe

04/12/2021 20:07

L'Inter pazzesca. La squadra di Simone Inzaghi espugna l’Olimpico battendo 3-0 la Roma in una gara che non è mai stata in discussione. I nerazzurri hanno dominato sin dalle prime battute giocando quello che molti considerano come il primo tempo perfetto. Non solo efficace, la squadra dell’ex tecnico della Lazio è stata anche bellissima come dimostra la bellissima azione che ha portato al gol di Dzeko. “Dalle macerie ecco cosa ha costruito Simone Inzaghi”, scrive Manuel. Il tecnico manda in un istante nel dimenticatoio Antonio Conte: “Conte era un sopravvalutato - dice Carla - un isterico piagnone. Con Simone prevedo un lungo futuro insieme. E che nessuno si azzardi a dire che è merito di chi c’era (ed è scappato”.

Inzaghi sta lasciando il segno

Simone Inzaghi in una notte è riuscito a conquistare definitivamente i tifosi dell’Inter nonostante sul fronte opposto ci fosse un grande della storia nerazzurra come Josè Mourinho. Anche il giornalista Giovanni Capuano sottolinea questo aspetto: “Nell’azione del radio di Dzeko, l’Inter ha fatto 19 passaggi di fila di cui gli ultimi 5-6 di prima intenzione. Inzaghi sta lasciando un segno netto”. Anche Mauro la pensa allo stesso modo: “Non c’è dubbio che sul piano del gioco, quest’anno sia migliore dell’Inter di Conte”.

Lukaku dimenticato

La vittoria di Roma sembra anche cancellare l’amarezza per la scorsa estate e le partenze eccellenti di Lukaku e Hakimi: “La cosa incredibile - scrive Eddy - è che hanno segnato tutti e tre i sostituti di Lukaku, Eriksen e Hakimi”. E ancora: “Non so se vinceremo o meno lo scudetto, so che giochiamo un calcio spettacolare e Conte, Lukaku e Oriali che hanno abbandonato la nave, se ne stanno pentendo”.