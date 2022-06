Inter-Dybala, è il momento della verità: caos sui social

08/06/2022 18:23

Paulo Dybala potrebbe diventare presto un giocatore dell’Inter. E’ notizia di qualche minuto fa infatti che ci sia un incontro nella sede dell’Inter a Milano in via della Liberazione, tra il procuratore dell’ex attaccante della Juventus, Jorge Antun, e i vertici del club nerazzurro. Il procuratore de La Joya è stato intercettato da telecamere e cronisti all’ingresso degli uffici dell’Inter ma non ha voluto rilasciare dichiarazioni limitandosi a dire: “Ottimista? Nella vita sì”.

Dybala-Inter: caos sui social

La notizia della presenza del procuratore e degli intermediari De Vecchi e Petralito in casa Inter ha mandato in tilt il mondo dei social con i tifosi nerazzurri che ora sono impazienti di vedere nero su bianco: “Amo Lukaku ma non rinuncerei mai a un’operazione semplice come quella di Dybala per una così complessa come quella del belga”, scrive Viradona. Mentre Ganassa prova a rimanere calmo: “E’ lo stesso uomo che di incontri con la Juventus ne ha fatti 100 senza mai trovare l’accordo per il rinnovo. Direi di stare un po’ più calmi su Dybala all’Inter”.