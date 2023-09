Inter, Capuano baccherà Frattesi e scatena una polemica sui social

17/09/2023 18:36

Il gesto polemico di Davide Frattesi continua a generare tante polemiche. L’Inter ha vinto a valanga il derby di Milano contro i rossoneri, una gara che la squadra di Simone Inzaghi ha praticamente dominato sin dai primi minuti ed ha fine gara ha fatto discutere il gesto del giocatore ex Sassuolo che ha imitato Totti indicando il numero di gol realizzati dalla sua squadra verso la panchina avversaria. Un gesto che non è piaciuto al giornalista Giovanni Capuano che su Twitter ha scritto un messaggio rivoto al centrocampista.

Frattesi farà bene a mettersi in fretta sulla linea d’onda del derby di Milano. Che è aspro, spesso di alto livello, pieno di colore e sfottò ma anche unico visto che in linea di massima giocato in una città che sa rispettare anche ci perde e non solo celebrare chi vince.

Parole che però non sono piaciute ai tifosi dell’Inter che sono passati immediatamente al contrattacco. “Dici come Calabria e il suo dito medio alla tifoseria interista o più come mezza squadra del Milan e gli insulti alla moglie di Calhanoglu? Giovanni è il derby, inizia e finisce e per fortuna tutti sanno dare alle cose kilo loro peso”. Mentre Rupert commenta: “Magari va a fare un corso da Ambrosini”.