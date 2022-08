Inter, Biasin rivela chi l'ha deluso di più e infiamma i social

27/08/2022 11:00

Hanno sbagliato partita in tanti, fatti salvo solo Dumfries e Lautaro Martinez, nell'Inter che ieri è affondata all'Olimpico contro la Lazio ma Fabrizio Biasin è rimasto deluso soprattutto da una "seconda linea". Il giornalista del quotidiano Libero, noto tifoso nerazzurro, scrive su twitter

La mia delusione più grande in Lazio-Inter è proprio Gagliardini. In una stagione con partite ogni 3 giorni e una rosa basata sull’11+11 è indispensabile che le alternative rispondano “presente”. E invece, ieri, Gagliardini avrebbe tolto Gagliardini prima di Inzaghi. Peccato.

Fioccano i commenti: "deve baciare i piedi di 300 e passa milioni di tifosi, che non hanno ancora capito perché dopo 8 anni sia ancora titolare in un Lazio-Inter. Lui, "calciatore"..." o anche: "la colpa è di chi lo fa giocare, lui è inadeguato a certi livelli lo sappiamo, ha sbagliato Inzaghi!!!" oppure: "Il vero dramma è essere ancora delusi da gagliardini… se lo vedi giocare da cinque anni e sei ancora deluso, il problema sei tu… presto avverrà lo stesso con Inzaghi, che è chiaro a tutti cosa sia da più di un anno, un allenatore inadeguato all’Inter".



C'è chi scrive: "Tutti la colpa a sto poveretto di Gagliardini, sono senza parole, vai a vedere sul primo gol come stava messa la squadra, tutti fermi come le belle statuine però la colpa è di Gagliardini certo" e poi: "La delusione più grande è credere ancora che Gagliardini sia un giocatore da Inter,un paracarro con due ferri da stiro al posto dei piedi. Ma non ti preoccupare. Con il derby per marcare Bennacer e il Bayern con Mane Gaglia avrà modo di rifarsi" e infine: "Gagliardini è sempre stato questo. Tecnicamente scarso rispetto al resto, fisicamente non fa valere le doti. La colpa è di chi crede che possa essere una soluzione dedicata quando si affronta la Lazio. Roba da prima categoria".