Inter, Biasin dice di no: Ad altre squadra non ha portato bene

02/08/2022 19:18

L’Inter si affaccia alla nuova stagione con più di un dubbio. L’arrivo di Romelu Lukaku ha portato tanto entusiasmo in casa nerazzurra ma i nodi da risolvere sono ancora tanti. A cominciare da quello del portiere: l’arrivo di Onana non è bastato a Simone Inzaghi a cambiare la sua strategia. Per il momento il tecnico ex Lazio considera Samir Handanovic come il numero uno titolare, una scelta peraltro poco apprezzata dai tifosi. Lo sloveno, infatti, nelle ultime stagioni è apparso piuttosto in calo e non sempre ha dato le garanzie necessarie. Sulla questione portiere interviene anche il giornalista e tifoso nerazzurro Fabrizio Biasin che prende una netta posizione in merito.

Onana-Handanovic? Mi auguro che non ci sia alternanza, per me non è una cosa che ha portato molto bene ad altre squadre in passato.

Inter, i tifosi scelgono Onana

Sui social i tifosi nerazzurri hanno già preso posizione da tempo sulla questione portiere e non sembrano intenzionati a cambiare idea: “Per me l’alternanza dei portieri è un errore enorme. Ricordo che il Milan perse uno scudetto perché Sacchi si era fissato ad alternare Galli e Pazzagli”. Mentre Mas ci ride su: “Non fa bene neanche l’alternanza di papere”.