Inter, Bargiggia: Dov'è la sorpresa? Ha sempre fatto così

Nel viaggio all'interno della crisi dell'Inter comincia ad aleggiare un sospetto. I nerazzurri non vincono e non segnano da quattro partite ma soprattutto appaiono spompati e con la lingua da fuori. Una ragione per Paolo Bargiggia c'è. L'ex giornalista di Mediaset la ribadisce su twitter dopo averla esposta in radio nei giorni scorsi

La verità è che Inzaghi allena pochissimo sul piano atletico e le sue squadre tengono poco più di mezzo campionato anche se hanno un buon gioco. Guardatevi i risultati delle ultime 12 gare nelle ultime 2 stagioni alla Lazio

Fioccano le reazioni: "Quando Inzaghi era alla Lazio ogni anno sembrava dovesse lottare per lo Scudetto, poi però a marzo-aprile Crollava irrimediabilmente. Non vorrei fosse questa la Spiegazione" o anche: "Il calo nelle ultime partite è spaventoso. Si vede una squadra stanca, che gioca un calcio lento e macchinoso senza neppur concludere le azioni. Si può dire senza paura che questo è il periodo più dura da 3 anni…" oppure: "Fino a che l'Inter ha sfruttato la condizione psicofisica, la tecnica gli automatismi dello scorso anno, è andata bene. Ora sta emergendo la totale inadeguatezza della guida tecnica"

C'è chi osserva: "Una involuzione come quella che si sta vedendo l’ho già vista 10 anni fa, con Stramaccioni. Inzaghi segue lo stesso percorso" e ancora: "Inzaghi ha dimostrato di avere idee valide, moderne: l'unica cosa che, al momento, gli posso imputare, è sulla preparazione fisica, perché andare a mille per 3 mesi e poi trovarsi con la lingua a penzoloni nei mesi decisivi non è giustificabile".