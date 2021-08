Inter, all-in sull'attaccante, per i tifosi è il nome giusto

22/08/2021 08:46

Non sarà il 4-0 al Genoa a cancellare le lacune dell'Inter. Lo sa Marotta e lo sanno i tifosi. Lo sa soprattutto Simone Inzaghi che continua a chiedere un altro attaccante. Se prima la scelta sembrava ristretta a 3-4 nomi, ora sembra che sia un nome solo quello raggiungibile. Insigne rimarrà a Napoli, foss'anche solo per un anno prima di andar via a parametro zero, mentre gli altri due profili graditi si sono fatti male. Prima Zapata e ieri Marcus Thuram, per entrambi almeno un mese di stop. Sul mercato resta pertanto Correa, prima scelta di Inzaghi. Le parole del ds della Lazio Tare autorizzano a sognare: "Correa vuole lasciare la Lazio e vuole restare in Italia. C’è una trattativa aperta con l’Inter, vediamo cosa succede".