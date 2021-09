Il tweet di Cucchi sul razzismo scatena i napoletani

22/09/2021 10:31

Se Milano piange, per i continui attacchi in chiave razzista nei confronti di Bakayoko prima e Maignan poi, Napoli certo non ride. Anche al Friuli di Udine cori beceri discriminatori, come spesso si sente in diversi stadi. Sul tema ha voluto dire la sua anche Riccardo Cucchi. La storica voce di Tutto il Calcio minuto per minuto posta un tweet lapidario: "Il Vesuvio logora chi non ce l'ha".

Fioccano i commenti: "Da friulano mi vergogno. Non si può sempre dire " e ma gli altri allora..." Della serie " Atlantide continente sperduto!"..." o anche: "sembra che ogni volta che una squadra del Sud possa raggiungere certi traguardi (siamo solo a fine settembre), scatti immediatamente un certo meccanismo irrazionale, per cui si debba impedirlo" oppure: "Io penso da napoletano non è questione di tifo. Voi schifate i napoletani a prescindere. Chiunque siano" e ancora: "al nord ci sono tantissimi sportivi, pero' e' un dato di fatto che una parte di tifosi non accetta gli scudetti a Roma o a Napoli, in Francia e' il contrario fra la provincia e Parigi"

Non mancano voci contrarie: "Quelli del Vesuvio sono quelli di "alluvione portali via" e di "Torino ( o Milano) in fiamme"..." e infine: "Ma qualcuno si è chiesto mai perché i tifosi napoletani sono schifati in tutti gli stadi? Roma e Lazio e juve e Inter si odiano ma i loro tifosi schifano più i napoletani perché?"