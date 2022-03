Il Sarrismo non s'è visto mai, tifosi della Lazio furiosi

21/03/2022 08:53

Quando prendi 45 gol in campionato, rimedi troppe scoppole, esci presto dall'Europa, non sei mai in corsa per le prime posizioni e per giunta perdi il derby in quel modo come ieri contro la Roma che alibi puoi avere? E' un momento difficilissimo per Maurizio Sarri, accolto come un Re Mida alla Lazio dopo l'epopea Inzaghi (in cui i biancocelesti, con più o meno questa stessa squadra, avevano sfiorato lo scudetto nell'anno del covid) e ora scaricato dalla maggioranza dei tifosi. Dov'è il cosiddetto Sarrismo? Dov'è il Sarri-ball? Lo spettacolo? Il Comandante che motiva la truppa?

I fedelissimi restano sempre, convinti che le colpe del disastro siano soprattutto della società ma sono tanti quelli che ormai parlano di bluff Sarri a giudicare dai commenti sui social: "C'erano almeno 6 partite in questo modo finite già nel primo tempo...ci saranno anche colpe di Sarri cosa ne dite?? Non cambia mai tatticamente la squadra si può dire? Gli scontri diretti tutti persi si può dire??"

C'è chi scrive: "Si può e si deve parlare anche degli errori di Sarri. La mentalità e la personalità sono tra le aree di miglioramento che un allenatore deve dare" o anche: "Caro mister sei presuntuoso, troppe figuracce, credo che sia giunto il momento di lasciare la Lazio". Fioccano i commenti: "Sarri che pretende de gioca’ un derby col tiki taka. Ma va a quel paese, lui e il tiki taka" e ancora: "Se devo sperare di arrivare 8/9 per non fare le coppe perché se no il mister non “insegna calcio” andassero tutti a quel paese".