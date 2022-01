Gosens all'Inter, il paragone "illustre" di Biasin non piace agli interisti

26/01/2022 19:03

Tutto fatto ormai per Robin Gosens all'Inter: prestito oneroso a 3 milioni con obbligo di riscatto fissato a 22 milioni + 3 di bonus, il giocatore lascerà subito l'Atalanta per accasarsi a Milano. Gosens, che è fuori per infortunio con il rientro in campo previsto per metà febbraio, andrà a rinforzare la batteria di esterni sinistri di Simone Inzaghi, aggiungendosi ai vari Ivan Perisic e Federico Dimarco, oltre a Darmian, utilizzato su entrambe le fasce.

Un colpo che ha naturalmente entusiasmato i tifosi nerazzurri, e che ha spinto il giornalista Fabrizio Biasin a rievocare un grande terzino sinistro del passato, ossia il tedesco Andy Brehme. Un paragone che però non è stato pienamente apprezzato da tutti i tifosi interisti (almeno da quelli di una certa età), i quali hanno ricordato la statura del "biondo" campione del Mondo a Italia '90.

"Sbagliato. Come paragonare Denzel ad Hakimi", dice qualcuno. "Robin è forte ma deve nascere 4 volte prima di diventare Brehme", oppure: "Adesso non andrei a far paragoni con i giganti assoluti e inarrivabili".

Natuaralmente i tifosi sono contenti dell'arrivo, ma qualcuno solleva dubbi sulle sue condizioni fisiche, visto che è attualmente fuori.

"Correggetemi se sbaglio, fermo da tre mesi e disponibile fra uno, con la preparazione da fare e i meccanismi di gioco da trovare"?

E c'è chi risponde nel merito: "Tutto corretto, ma lo si può leggere come un colpo anticipato da giugno per evitare aste (cfr Newcastle), permettergli di calarsi nella realtà mentre recupera e non in emergenza - perché su quella fascia spadroneggia Perisic, a ora".

Ma alla fine è l'entusiasmo a regnare, in particolare dopo aver dovuto "subire" l'acquisto di Vlahovic da parte della Juventus: "Ahahahha regalato zio Marotta sempre avanti il migliore dirigente di Italia".