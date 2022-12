Gli auguri della Lega di A scatenano la polemica sui social

26/12/2022 11:32

Ha voluto festeggiare il Natale con un tweet animato sui social la Lega di serie A. Postata un'immagine di auguri con un disegno che però rappresenta solo 4 squadre, ovvero Napoli, Milan, Lazio e Inter. Una scelta che ha fatto infuriare i tifosi degli altri club, soprattutto della Juve che si è sentita esclusa. In realtà, come si evince su Instagram, la vignetta è dedicata alla coppie (gol e assist) migliori della Serie A e questo è il motivo per cui ci sono Kvara e Osimhen, Leao e Giroud eccetera ma per i fan bianconeri l'onta resta e su twitter è bufera: "È un modo per dirci che alla fine ci avete retrocessi di nuovo?", oppure: "Sono talmente innocente che NON avevo capito che siete proprio dei disagiati all'ennesima potenza... Avete messo Solo le prime 4 in classifica saltando di proposito la Juventus che è terza" e anche: "Nemmeno uno stagista cadrebbe in uno scivolone simile. O metti tutte le squadre o non ne metti nessuna. Basta accendere anche un solo neurone…"

C'è chi scrive: "La squadra con più visibilità internazionale e nazionale neanche viene inserita nell’immagine della Serie A. FATE PENA !!!! Se vi guardano e comprano i diritti e grazie a NOI poveracci" e poi: "Siete veramente vergognosi e spudorati, palesemente fatto apposta, come d’altronde TUTTO contro la Juventus! Non sarà mai troppo tardi quando fallirete con la SuperLega!" e infine: "E queste 4 squadrette rappresenterebbero la serie A?"