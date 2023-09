Francesco Facchinetti entra nel mondo del calcio: Esame superato

Da cantante a speaker radiofonico, da conduttore tv a manager e produttore, adesso Francesco Facchinetti è pronto alla sua nuova avventura: quella di agente di calciatori. Proprio così, il figlio di Roby Facchinetti, a lungo noto col nome d'arte di Dj Francesco, ha superato l'esame di abilitazione ed è diventato a tutti gli effetti un procuratore sportivo. È stato lui stesso a dare la notizia attraverso un post su Instagram, non nascondendo la propria felicità e soddisfazione per il prestigioso traguardo raggiunto. Si tratta, ha confessato, di un sogno che si realizza:

"Sono tornato bambino, sto impazzendo, sono felicissimo. Per tanti di voi non vuol dire niente, ma per me vuol dire tantissimo. Esame passato. Seicento pagine in inglese, venti domande, potevi fare al massimo cinque errori, la prima volta mi hanno bocciato per sei errori e la seconda è stata quella buona. Ho studiato per due mesi e mezzo, ma ce l’ho fatta, ringrazio quelli che mi sono stati vicino. Sono libero di operare sul mercato mondiale".