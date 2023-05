Ex ct Berruto parla di scena disgustosa sotto curva Milan: web in tilt

14/05/2023 10:08

Non bastava la sconfitta contro lo Spezia, a tre giorni dall'euroderby e con la zona-Champions che si allontana. A far infuriare i tifosi del Milan è arrivato anche un tweet di Mauro Berruto. L'ex ct dell'Italvolley, che ora si è dato alla politica, ha commentato in maniera aspra la scena dei giocatori del Milan a capo chino dinanzi alla curva che ospitava i sostenitori rossoneri al Picco, scrivendo

"Che l’umiliazione sia un fattore fondamentale per la crescita lo ha già detto qualcuno? Sì, il Ministro dell’Istruzione (e del merito). Questa scena disgustosa dimostra che le curve del calcio sono sempre più una palestra dove si allena una certa visione del mondo"

La replica di tantissimi tifosi è immediata: "ma guarda che li hanno incitati in vista del derby eh, mica è vietato confrontarsi con chi spende soldi e macina km ogni settimana per stare vicino alla squadra. Se non sai nemmeno quello che è successo puoi evitare di esprimerti a caso" oppure: Sono stati incitati fino all’ultimo anche stavolta. Hanno chiesto un confronto e civilmente si sono espressi" e anche: "Caro Mauro, ti ho stimato da tecnico e uomo di sport, se per qualche voto in più, ti metti a commentare dal divano di casa una foto di cui non sai niente, ( ti parla uno che era presente ) hai perso un occasione per evitare una figuraccia"

C'è chi scrive: "Spesso critico agli ultras, dove si confonde delinquenza ed altro, in questo caso no, considerando la passione e il tifo costante qualsiasi risultato ci sia stato" oppure: "lo sai cosa hanno detto? Te lo dico io. Hanno detto che loro ci sono sempre, ci saranno sempre anche nei momenti difficili come questo, che si sentono parte di loro,hanno detto semplicemente questo" e infine: "Ero allo stadio, nessun insulto, nessun gesto estremo, i giocatori si sono avvicinati alla curva, i tifosi con molta tranquillità si sono messi a parlare con loro, senza nessuna forzatura!!! Se scrivi cose senza sapere sei il solito leone da tastiera!!! Informarsi prima!!!".