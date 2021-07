Euro 2020, francesi: Fateci rigiocare! Web in delirio

01/07/2021 19:34

Dopo l'eliminazione agli ottavi di Euro 2020, con l'errore di Kylian Mbappé dal dischetto che ha decretato a sorpresa il passaggio del turno in favore della Svizzera ed escluso dalla competizione una delle nazionali favorite, i tifosi francesi non ci stanno e hanno avviato una clamorosa petizione per chiediere di rigiocare la partita.

Il motivo? Al momento del rigore parato a Mbappé, Yann Sommer non era sulla linea di porta. Lanciata sul sito leslignesbougent.org, in poche ore la petizione ha raccolto numerose adesioni.

Sul sito non mancano petizioni contro questa petizione. Una, per esempio, condanna la richiesta si chiede "Inoltre, anche se la Svizzera avesse imbrogliato, cosa che ovviamente non avviene, la Francia ha rigiocato la partita, quando Thierry Henry ha segnato con la mano contro l'Irlanda? Per niente, pensavano di essere i re del mondo. Quindi, per smettere di vivere questo tipo di situazione ridicola, e per il bene del calcio, dobbiamo firmare questa petizione".

Anche in Italia, i tifosi irridono i cugini d'oltralpe. C'è chi scrive: "Imparate un po' a perdere" e ancora: "In Svizzera raccolti 500mila 'di quel gran c... che me ne frega'.", e in molti ricordano il caso dell'Eurovision: "ogni volta che perdono pretendono che si rifaccia per irregolarità. vedi eurivision. che scoppiati", "La linea che Damiano dei Maneskin ha sniffato?", "Sti poveri francesi!!! Sempre a piagnucolare, ma imparate a lavarvi il c... e sciacquarvi la bocca".