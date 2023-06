E' Chiesa quello che canta cori anti-Juve con Bastoni? Bufera sul web

25/06/2023 11:34

Stanno facendo il giro del web le immagini del matrimonio del difensore dell'Inter e della nazionale azzurra Bastoni, che nei festeggiamenti dopo la cerimonia tenutasi in Puglia ha ballato e cantato assieme agli invitati cori contro la Juve.

C'è chi ha riconosciuto nel gruppo anche Federico Chiesa, attaccante del club bianconero, ed amico del giocatore nerazzurro, che si sarebbe clamorosamente unito ai cori contro Madama festeggiando e saltando alla frase "E chi non salta è un gobbo juventino": i tifosi della Juventus sui social non l'hanno presa bene, almeno non tutti. Assieme a commenti poco carini nei confronti dell'ex Fiorentina c'è però chi scrive: "Hanno vent’anni e lasciamoli divertire. Smettiamo di trovare polemiche su tutto. Forza Juve sempre!!!".

In tanti dubitano che il ragazzo nel video fosse davvero Chiesa ("Ahahahahahaa ma Chiesa è alto le metà di bastoni e quello nel video è quasi al pari"), altri attaccano: "Chiesa o non Chiesa, ma quanto ritardo ci vuole per fare i cori da stadio al proprio matrimonio?!" e infine la chiosa sarcastica: "È normale che un calciatore di una provinciale veda nella Juventus il mito da battere. Non ci vedo nulla di scandaloso".