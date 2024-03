Dramma Osvaldo, botta e risposta con Bruno Conti su Instagram

16/03/2024 12:33

L'accorato video con cui ha annunciato la sua dipendenza da alcol e droga e il suo stato di difficoltà ha commosso il mondo del calcio. In particolare, gli ex compagni delle squadre in cui ha giocato. Osvaldo, del resto, è uno che sa farsi voler bene. Anche dai dirigenti. Una leggenda della Roma, Bruno Conti, non ha avuto esitazioni nel mostrare la sua solidarietà all'ex attaccante argentino, che in Italia ha militato, tra le altre, anche tra le fila di Juventus e Inter, oltre che nella stessa Nazionale azzurra. Su Instagram, tra i tanti messaggi di vicinanza a Osvaldo, spicca quello del "brasiliano d'Italia", come era soprannominato Bruno Conti nei meravigliosi anni 80. "Forza Dani, sei forte, daje!”, il post di incoraggiamento a Osvaldo. Pronta la risposta dell'ex centravanti: “Amico mio…”.