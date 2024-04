Donnarumma da 3 in pagella in Champions, il web si scatena

11/04/2024 09:11

Pesanti critiche per Donnarumma in Francia: L’Equipe distrugge Gigio con un 3 in pagella, mentre Le Parisien gli dà 3,5, imputandogli errori in due gol su tre, L’Equipe sottolinea l’ennesima incertezza nel gioco coi piedi e immobilismo sul corner e sui social il portiere stabiese torna nell'occhio del ciclone.

Fioccano le reazioni: "Ma perché è così insicuro nelle uscite?" e poi: "Donnarumma voleva un mln al mese, il fratello come secondo e vincere la champions. Ahahahahha" e anche: "Carnesecchi vale molto piú di lui" e ancora: " in Italia, possiamo aspettarci qualcosa tipo “voto 6: incolpevole sui 3 gol”...."

C'è chi scrive: "Sbaglia quasi tutto, inspiegabilmente titolare in nazionale a discapito di Vicario... misteri..." e poi: "E qualcuno osa ancora paragonarlo a magic Mike!" e ancora: "Complimenti ancora a Donnarumma che - grazie alle sue prodezze - ipoteca la terza Champions League consecutiva in tre stagioni al PSG. Chi ebbe il coraggio di criticarlo quando lasciò il Milan, taccia per sempre"

Il web è scatenato: "Ormai è diventato un giocatore normale che alterna buone prestazioni con altrettante disastrose" e poi: "il Balotelli bianco…ha corso dietro i soldi senza seguire un programma di crescita graduale e questa è la giusta punizione" e anche: "Mi spiegate come mai Donnarumma continua ad essere il titolare della nazionale?" e infine: "Dicono che sia uno dei portieri più forti del mondo. Per me, è solo un sopravvalutato pagato bene".