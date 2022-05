Derby social, è bufera sul web dopo risposta Lazio a Mourinho

E' guerra aperta tra Lazio e Roma in merito alle polemiche sul gol convalidato ad Acerbi con lo Spezia. Mentre Pairetto, che era l'arbitro, e Nasca che era al Var sono stati sospesi fino a fine stagione dall'Aia, e dopo la risposta durissima della Lazio alle insinuazioni di Mourinho, il derby si sposta su twitter.

Il comunicato della Lazio ha rinfocolato la polemica sui social network. “Quanto mi gasa la mia società”, scrive il tifoso biancoceleste Mattia. “Finalmente la società batte un colpo…”, approva Christian. Altri, come Deku, si rivolgono a Mou e Caressa: “Cari Fabio, José e compagnia bella, non riuscirete a far crollare una tifoseria, un ambiente con le vostre chiacchiere inutili, la Lazio ha vinto al 90’: statece”.

“Grande comunicato dedicato a Mou e Caressa”, aggiunge Francesco. “I romanisti continuano a lamentarsi degli arbitri o a guardare in casa degli altri quando sono loro i primi marci”, scrive Filo postando il contatto di un presunto fallo in area di rigore del romanista Kumbulla su Orsolini in Roma-Bologna. Ma sui social spuntano anche i commenti dei romanisti al comunicato della Lazio. “Mou non ha mai citato la Lazio, questo comunicato dimostra che c’avete la coda di paglia”, scrive Antonio. “Il comunicato fa ridere: sappiamo che Mourinho è sempre stato un provocatore, quelli ci cascano e noi ridiamo