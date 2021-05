Da Riccardo Cucchi messaggio agli interisti su Inzaghi

28/05/2021 10:41

Lui lo conosce bene. Riccardo Cucchi è tifoso della Lazio da sempre anche se ha rivelato la sua fede calcistica solo quando è andato in pensione. E per lui Simone Inzaghi era una garanzia totale. L'ex voce di Tutto il calcio minuto per minuto già rimpiange il suo ex tecnico passato all'Inter e manda un messaggio ai tifosi nerazzurri su twitter

Difficile, da tifoso laziale, mandar giù l'addio di Inzaghi. Ai tifosi interisti che irridevano l'ipotesi di Simone sulla panchina neroazzurra, auguro di ricredersi.



Fioccano le reazioni: "Spero tu abbia ragione (e certo ne sai più di me), ma proprio non mi esalta" o anche: "Ciao Riccardo, sarebbe utile capire cosa guadagna l’Inter con Inzaghi in termini tecnico-tattici. Il morale è sotto i tacchi per l’aria di ridimensionamento" oppure: "sono interista e delusa per l’addio di Conte, quindi vi capisco. Penso che Inzaghi sia un bravo allenatore, ma il problema è l’Inter. Ci vuole un grande sangue freddo per non finire nella centrifuga come quasi tutti gli altri allenatori"

C'è chi scrive: "Inzaghi ha scelto un progetto che nel breve si ridimensiona rispetto a quello di stasi di Lotito. Fin quando non aveva l'alternativa dell'Inter (che cercava Allegri) aveva accettato il rinnovo alla Lazio. Dodici ore cambia tutto. Gli auguro di non mangiare il panettone a Milano". Un altro è invece contento: "Riccardo, da interista sto predicando nel deserto dopo l’annuncio del nuovo tecnico; è preparato, competente, carismatico, valorizza gli uomini ed è ben voluto nello spogliatoio".

Un tifoso osserva: "Marotta ha semplicemente preso il migliore sulla piazza che continuerà il lavoro di conte con lo stesso modulo..." e infine: "Questo è il calcio attuale caro Riccardo, i tradimenti sono dietro l'angolo ma valgono solo per noi tifosi, per loro è solo business, per modalità è un duro colpo per voi".