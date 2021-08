Chiariello: Benvenuto Anguissa ma speriamo non sia come l'altro

30/08/2021 11:38

E' soddisfatto a metà delle mosse di mercato del Napoli Umberto Chiariello. Il conduttore di Campania Sport su Canale 21 esprime le sue idee su twitter e scrive

Sul terzino sx (che è per me la vera priorità avendo io puntato su Gaetano a cc) ci dobbiamo rassegnare ed è un GRAVE errore non prenderlo. Benvenuto comunque Anguissa (sperando non sia il palo della luce bis)! Petagna lo terrei ma se devo scegliere tra lui e Ounas mi tengo Ounas

Fioccano i commenti: "Petagna è andato. Su Anguissa sembra avere le stesse caratteristiche di Bakayoko che servono come il pane al Napoli. Ovviamente si spera in un rendimento di gran lunga migliore. Il terzino sinistro si è grave non averlo preso(ad ora). Ounas ci darà soddisfazioni, é maturo" o anche: "Anguissa è un buon giocatore, nonostante le premesse (fine mercato, termini, prezzo cartellino). Seguo il calcio inglese e garantisco: è un affare. D'altra parte i Callejón, ecc. insegnano che gli affari sono sempre possibili. Bastano le capacità per farli"

C'è chi scrive: "un errore cedere Petagna con un 35 enne che dobbiamo vedere come ritorna dopo una stagione disastrosa, tra l’altro ad ottobre e Oshimen che va disciplinato e che a Gennaio mancherà un mese….come stanno le cose con la squalifica di Oshimen che non sappiamo se verrà tolta" e infine: "Il Napoli continua a sbagliare tutto. A differenza di quanto detto le altre si sono rafforzate mentre il Napoli no, rosa corta e poca roba da centrocampo in giù. Speriamo nel miracolo di Spalletti. Ps se la azienda non può spendere è perché chi ha gestito ha fatto molto male"