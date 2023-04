Chiariello attacca la Juve: Tutti tuffatori, Allegri ha Cagnotto nello staff?

10/04/2023 09:41

Se per tutti i moviolisti non ci sono dubbi sul fallo commesso da Milinkovic Savic su Alex Sandro in Lazio-Juve, la pensa diversamente Umberto Chiariello. Il giornalista di Canale 21 scrive su twitter

Erano da espellere Cuadrado (graziato 3 volte) e Locatelli (rosso diretto). Ma piangono x il tocco (lieve) di Sergej sulla schiena di Alex Sandro che vola a tuffo a cufaniello. Complimenti ad Allegri x gli straordinari metodi di allenamento in piscina. Nello staff c’è Cagnotto?

Fioccano i commenti: "L'azione di Alex Sandro è il miglior spot possibile contro la simulazione nel calcio. Fosse rimasto in piedi, avrebbe contrastato più efficacemente e probabilmente non avrebbe preso gol" oppure: "Quel che più mi sconvolge di Alex Sandro è che consciamente sceglie la via della simulazione quando se fosse stato in piedi avrebbe intercettato comodamente il pallone. Mentalità da imbroglione perdente" e ancora: "Esatto, il tuffo di Alex Sandro è un prassi delle squadre di Allegri, il fallo in attacco alla Juve lo fischiano sempre, appena sentono l'uomo si buttano, per una volta che l'arbitro ha fatto bene si lamentano"

Reazioni anche dall'altra sponda: "Solo 2 erano da espellere? È mai possibile? Secondo me ogni partita andrebbero cacciati almeno 5 o 6! Anzi direi togliamo 15 punti ogni partita così siamo più che sicuri di vincere lo scudettino. Comunque sbrigatevi che ne mancano ancora 4 per raggiungere la Pro Vercelli!" ed infine: "Ad Allegri ( e il suo staff) più per i complimenti per l'allenamento dovrebbe fare i complimenti per la signorilità avuta in conferenza post partita nonostante gli episodi a sfavore".