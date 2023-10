Caso scommesse, Fagioli limita i commenti: sapete che hanno fatto gli haters?

11/10/2023 21:40

Ha bloccato i commenti sui suoi profili social dopo lo scoppio del caso scommesse: Nicolò Fagioli, però, non è riuscito a evitare che l'assalto degli odiatori del web lo coinvolgesse...in contumacia. Orde di haters hanno infatti preso d'assalto il profilo Instagram della sua fidanzata, la bella modella e influencer milanese Giulia Bernacci. In calce a diverse foto sono comparsi, all'emergere delle notizie di cronaca riguardanti il centrocampista della Juventus, frasi colme d'odio e di insulti. Qualcuno ha invitato Giulia a lasciare Nicolò, qualcun altro addirittura ha accusato pure lei di aver tratto profitto da eventuali scommesse illegali, dando per assodata la colpevolezza di Fagioli che invece fino a prova contraria è un semplice indagato. Insomma, un'altra triste pagina di cyberbullismo e maleducazione online, con frasi talmente scurrili e offensive da non meritare neppure di essere riportate.