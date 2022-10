Caso Meret: Chiariello urla io non ci sto e si scatena la bufera sul web

17/10/2022 08:42

Fortuna che ci ha pensato Osimhen. Il gol del nigeriano ha regalato al Napoli la decima vittoria di fila contro il Bologna ma se fosse finita 2-2 le critiche che oggi si sentono su Meret, colpevole in occasione del gol del pari della squadra di Thiago Motta, sarebbero state moltiplicate per dieci. Nonostante il successo però in tanti non aspettavano altro per tornare a criticare il portiere azzurro. Una polemica che non piace a Umberto Chiariello. Nel suo intervento a Campania sport il giornalista di Canale 21 prima sottolinea

prima papera in campionato di Meret sul 2-2 momentaneo. Ci sta è il primo errore in 13 partite tra campionato e coppa, aveva fatto un piccolo errore ad inizio stagione in una presa a terra ma non aveva prodotto guasti.

Poi si arrabbia: "Leggo critiche e offese a questo ragazzo, ma avete già dimenticato cosa ha fatto finora? Ricominciamo? Anche alcuni giornalisti lo stanno attaccando, è vergognoso. Se Politano sbaglia un rigore in movimento nessuno lo critica, se Elmas scrive quel post ridicolo su Instagram va tutto bene e invece ce la prendiamo sempre con Meret. Io non ci sto, non ci sto".

Fioccano le reazioni sul web e i tifosi si dividono: "Navas quell'errore lo fa ogni 10 anni, Meret ogni 2-3 mesi", oppure: "Un po' di riposino a Meret che ne dite ? Sirigu in Campionato. Meret in Champions e Coppa Italia. Non possiamo rischiare tanto" e ancora: "Credo sia ormai evidente, dal momento in cui si è sentito al riparo dalle critiche le sue prestazioni sono calate nuovamente"

C'è chi scrive: "La papera sul secondo gol del Bologna è imbarazzante" e poi: "alcuni errori non si possono vedere proprio, sul primo vabbè ma poi alla fine sul calcio d’angolo uno che deve riparare l’errore non esce così a prendere le farfalle" e ancora: "Sul gol preso, c'è l'errore di leggerezza, ma ha l'attenuante minima che il pallone gli è rimbalzato davanti. Ma quella uscita a vuoto sul calcio d'angolo mi ha spaventato. Forza Alex, le coronarie non reggono più bene come una volta""

Non manca chi difende il portiere: "Chiariello su Meret ha perfettamente ragione, chi lo critica è uno sciacallo" e infine: "A Meret è successo la cosa più brutta per un portiere,il pallone gli rimbalza a dieci cm,e lo salta. Non è il primo e non sarà l'ultimo"