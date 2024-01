Bargiggia senza pietà: Mourinho osceno, romanisti siete ancora con lui?

11/01/2024 12:01

Non è mai stato tenero con José Mourinho nei mesi scorsi, figuriamoci adesso che ha perso l'ennesimo derby al termine della solita prestazione poco brillante: tiri in porta col contagocce, mazzate, rimpalli, risse, polemiche e proteste contro gli arbitri. Paolo Bargiggia è impietoso al termine di Lazio-Roma di Coppa Italia, quando chiama direttamente in causa i tifosi giallorossi e contrassegna con l'hashtag "osceno" lo Special One: