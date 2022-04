Acerbi ride dopo gol Milan: rissa sfiorata con Marusic e sfogo social

25/04/2022 00:18

Riso amaro. In molti hanno notato la smorfia di Acerbi dopo il gol di Tonali al 93' che ha deciso Lazio-Milan. Una risata isterica, figlia della tensione per una partita persa in extremis e in modo anche balordo. Risata che non è sfuggita in primis a Marusic, che si è rivolto a muso duro verso il compagno, sfiorando quasi la rissa con lui. E poi a tanti utenti dei social, tifosi della Lazio soprattutto, ma anche dell'Inter, che si sono scagliati contro il difensore: "L'ha fatto apposta" oppure "Poi un giorno Acerbi ci spiegherà perché rideva" i commenti più gettonati. Acerbi invece la spiegazione l'ha data subito, attraverso i canali social, con un post dal sapore di sfogo. Eccolo: