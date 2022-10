Verona-Milan, le formazioni: Pioli in emergenza, la soluzione in difesa

14/10/2022 10:20

Archiviato il ko interno in Champions col Chelsea il Milan si rituffa sul campionato. Domenica alle 20.45 c'è Verona-Milan. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn. Telecronaca di Pierluigi Pardo, con Marco Parolo al commento tecnico.

Nel Verona debutto in panchina per Bocchetti che ha preso il posto di Cioffi. Davanti Henry agirà da centravanti, con Verdi e Hrustic trequartisti alle sue spalle. Nel Milan oltre ai lungodegenti Ibrahimovic, Florenzi e Kjaer, non saranno della partita Calabria, Saelemaekers, Maignan e De Ketelaere. Fra i pali giocheràTatarusanu, con Kalulu e Theo Hernández terzini e Gabbia a Tomori a formare la coppia centrale difensiva. Bennacer e Tonali saranno i due mediani, con Messias, Brahim Díaz e Rafael Leão trequartisti a sostegno di Giroud. Queste le probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Hien, Gunter, Cabal; Depaoli, Tameze, Miguel Veloso, Doig; Verdi, Hrustic; Henry. All. Bocchetti.

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernández; Bennacer, Tonali; Messias, Brahim Díaz, Rafael Leão; Giroud. All. Pioli.