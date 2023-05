Verona-Inter, le formazioni: Inzaghi cambia ancora

01/05/2023 14:17

Dopo il successo per 3-1 sulla Lazio a San Siro l'Inter torna subito in campo. Mercoledì alle 21 al Bentegodi c'è Verona-Inter. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn, telecronaca affidata a Dario Mastroianni, con commento tecnico di Andrea Stramaccioni e sul satellite da Sky Sport Uno (numero 201), Sky Sport 4K (213) e Sky Sport (252).

Nell'Inter Inzaghi intende rilanciare dal 1' la coppia Lautaro-Dzeko e ne sceglierà uno solo a centrocampo tra Calhanoglu e Mkhitaryan in mediana, con il turco favorito e Brozovic confermato play. In difesa si rivede De Vrij titolare al posto di Acerbi. Sulle fasce Dumfries a destra e Dimarco a sinistra visto lo stop di Gosens che ne avrà per almeno dieci giorni. Queste le probabili formazioni:

VERONA (3-4-2-1): Montipò; Magnani, Hien, Dawidowicz; Faraoni, Tameze, Abildgaard, Lazovic; Kallon, Verdi; Djuric. All. Zaffaroni.

INTER (3-5-2): Onana; Darmian, De Vrij, Bastoni; Dumfries, Barella, Brozovic, Calhanoglu, Dimarco; Lautaro, Dzeko. All. Simone Inzaghi.