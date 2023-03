Tottenham-Milan, le formazioni: Pioli perde un titolare, scelto l'attacco

06/03/2023 16:58

Dopo la brutta sconfitta del Franchi con la Fiorentina in campionato il Milan si rituffa sull'Europa. Mercoledì alle 21 a Londra c'è il ritorno degli ottavi di Champions League Tottenham-Milan. La partita, vinta all'andata per 1-0 dai rossoneri, sarà trasmessa in diretta esclusiva da Amazon Prime con la telecronaca di Sandro Piccinini e Massimo Ambrosini.

Negli Spurs Conte costretto a schierare Forster in porta. In mediana Emerson Royal torna titolare dopo la panchina dell'ultimo turno di Premier League. Alle spalle di Kane Son e Richarlison con Kulusevski in panchina. Nel Milan si rivede in Champions Maignan mentre non dovrebbe farcela Brahim Diaz, il marcatore dell'andata. Al suo posto Krunic sulla trequarti con Bennacer e Tonali in mediana. Unica punta Giroud. Queste le probabili formazioni:

TOTTENHAM (3-4-2-1): Forster; Romero, Sanchez, Lenglet; Emerson Royal, Skipp, Hojberg, Perisic; Son, Richarlison; Kane. All. Conte

MILAN (3-4-2-1): Maignan; Kalulu, Thiaw, Tomori; Calabria, Tonali, Bennacer, Theo Hernandez; Krunic, Leao; Giroud. All. Pioli