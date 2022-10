Torino-Milan, le formazioni: Per Pioli inizia operazione turnover

29/10/2022 14:21

Archiviato il largo successo in Champions il Milan si rituffa sul campionato. Domani alle 20.30 c'è Torino-Milan. La gara sarà trasmessa in diretta streaming su Dazn, la telecronaca sarà curata da Pierluigi Pardo, con il commento tecnico di Marco Parolo.

Senza Maignan, Ibrahimovic, Saelemaekers, Florenzi, e Calabria infortunati in porta ci sarà ancora Tatarusanu. In difesa Gabbia è in vantaggio su Kjaer come partner di Tomori mentre Kalulu e Theo Hernandez agiranno come terzini. Davanti Origi dal 1'. Sulla trequarti Messias, Brahim Diaz e Leão. Sulla mediana Pobega agirà assieme a Tonali. Nel Torino Pellegri è in vantaggio su Sanabria come punta centrale mentre Radonjic dovrebbe spuntarla su Miranchuk sulla trequarti. Ola Aina non sarà a disposizione per infortunio. Queste le probabili formazioni:

TORINO (3-4-2-1): Milinkovic-Savic; Djidji, Schuurs, Ricardo Rodríguez; Lazaro, Lukic, Ricci, Vojvoda; Vlasic, Radonjic; Pellegri. All. Juric

MILAN (4-2-3-1): Tatarusanu; Kalulu, Gabbia, Tomori, Theo Hernandez; Tonali, Pobega; Messias, Brahim Diaz, Leão; Origi. All. Pioli