Sassuolo-Milan, le formazioni ufficiali: Pioli fa cinque cambi

30/08/2022 16:46

Sono state ufficializzate le formazioni di Sassuolo-Milan che si affrontano al Maipei Stadium alle 18.30 per l'anticipo della IV giornata di serie A. Pioli ha dovuto rinunciare a Origi e Rebic ma presenta comunque alcune novità. Ben 5 cambi i rispetto alla sfida contro il Bologna. La novità più importante riguarda Kjaer, titolare in difesa. Il danese non ha i 90’: prevista staffetta con Gabbia. Sulla trequarti torna Diaz assieme a Salaemaekers e Leao mentre in mediana riposa Tonali e gioca Pobega accanto a Bennacer. Davanti confermato Giroud come punta centrale. Queste le formazioni ufficiali

SASSUOLO (4-3-3): Consigli, Toljan, Erlic, Ferrari, Rogerio, Frattesi, Maxime Lopez, Thorstvedt; Berardi, Pinamonti, Kyriakopoulos;. A disposizione: Pegolo, Russo, Marchizza, Ayhan, Matheus Henrique, Harroui, Alvarez, Obiang, D'Andrea, Tressoldi, Defrel. All.: Dionisi.

MILAN (4-2-3-1): Maignan; Florenzi, Kjaer, Tomori, Theo; Bennacer, Pobega; Saelemaekers, Brahim, Leao; Giroud. A disposizione: Tatarusanu, Mirante, Calabria, Ballo-Tourè, Adli, Tonali, Bakayoko, Kalulu, Messias, Gabbia, De Ketelaere. All.: Pioli